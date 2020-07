Fiorentina, Commisso intrigato da Maran: è uno dei nomi se salta Iachini

Tra i nomi sul tavolo per il futuro della panchina della Fiorentina, torna di moda quello di Rolando Maran, già seguito l'estate scorsa dopo l'arrivo di Commisso. Al patron italo-americano piace l'allenatore sia per il suo carattere che per il gioco espresso nelle ultime stagioni e dunque la sua candidatura è comunque da tenere in considerazione insieme a quelle di Di Francesco e Giampaolo. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.