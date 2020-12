Fiorentina, Commisso: "Lo stadio? Non ho potere come in USA. Non stiamo facendo nulla"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno affrontando anche l'argomento relativo al nuovo stadio viola: "Non stiamo facendo nulla, stiamo aspettando che io torni in Italia e poi che arrivi la risposta sullo stadio. Poi vediamo se possiamo tornare su Campi. La concessione che abbiamo su quei terreni tra un po' finisce... Ci sono alcune cose da risolvere, tra cui l'uscita dell'autostrada. In America certe cose non sarebbero successe. Io non ho il potere di fare gli stadi come avviene negli Usa, qui in Italia. Quando tornerò? Oggi è un problema, abbiamo fatto rinnovare di recente il passaporto a mia moglie. Non so ancora quando arrivo, domani vediamo se ci sono novità".