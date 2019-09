Fiorentina, Commisso: "Mediacom sponsor, così aggiungiamo capitali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite de Il Giorno, il patron della Fiorentina Rocco Commisso parla così del sistema normativo che impedisce gli investimenti oltre il proprio fatturato: "Queste sono le regole e io le rispetto, anche se il mio motto è 'fast, fast, fast'. Ho comprato la Fiorentina in due sole settimane, seguendo il mio motto che vorrei portare nel mondo del calcio anche per le infrastrutture, come stadio e centro sportivo. Inoltre soprattutto nel calcio cresci velocemente se puoi aumentare il livello attraendo grandi giocatori e migliorando la qualità dell'offerta. Questo non è possibile, la sponsorizzazione di Mediacom sulle maglie è un modo per aggiungere altri capitali. Quanti? Non lo dico, sarà un multiplo di 5 milioni... Ho studiato altri casi, per esempio quello della Mapei nel Sassuolo, proprio per questo voglio calcolare bene l'impatto, che dev'essere giusto e all'interno delle regole. Certo, sono sempre soldi miei ma ne trarrà beneficio anche l'azienda in America. I dipendenti saranno orgogliosi di vedere il nome di Mediacom sulle maglie della Fiorentina".