Fiorentina, Commisso: "Mi fido di Montella. Lavoriamo per lo stadio"

Intercettato da Lady Radio all'aeroporto di Peretola prima di ripartire alla volta degli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così dei temi di attualità viola: "Sono venuto quattro volte in tre mesi, adesso ho da fare con Mediacom negli Stati Uniti. Spero di essere qui entro un mese. Stadio? Ci stiamo lavorando ma serve tempo. Atalanta? Non possiamo ripetere la gara contro il Genoa, è stata negativa. Col Napoli avevamo giocato bene, se non fosse stato per gli arbitri avremmo vinto o pareggiato. La gara di Marassi non mi è piaciuta. Classifica? Non mi preoccupa, so che andando avanti tutto migliorerà. Montella? Ha la mia fiducia, mi sta ripagando e si è visto contro la Juventus. Nardella? Ieri non abbiamo parlato di stadio. Io non posso aspettare dieci anni ma anche lui vuole metterci meno tempo".