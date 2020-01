Fiorentina, Commisso: "Miglior prova della stagione, messo il cuore"

© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta. "Questa è la Fiorentina migliore che ho visto, ho visto l'Atalanta lo scorso sabato e hanno una grande squadra, Quando si mette il cuore e la grinta si va avanti, si è visto che i ragazzi non hanno mai mollato. Speriamo di continuare così per tutto il 2020. Cutrone? Bell'acquisto".