"Non posso ancora dare una risposta precisa". Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, nella conferenza stampa ufficiale di presentazione ha parlato in questi termini del possibile nuovo allenatore viola: "Starò qua per altri 2-3 giorni insieme a mio figlio. Montella so che è in India, non posso parlarci. Vi chiedo tempo, all'inizio siamo stati velocissimi. Berlusconi per vendere la società ha impiegato due anni, io in due mesi ho acquistato la Fiorentina. Posso solo dire che oggi ho parlato coi dipendenti e in vita mia non ho mai licenziato nessuno. Io sono qua per imparare, non per comandare. Sappiate però che imparo molto velocemente e questo può essere un problema".

