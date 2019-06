Fiorentina, Commisso: "Montella? Non ci ho parlato. Ora vado a Firenze"

Dopo il closing che ha certificato l'acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso, il nuovo numero uno gigliato ha risposto brevemente anche ad una domanda riguardante il tecnico Vincenzo Montella: "Non ci ho ancora parlato, ma non l'ho fatto con nessuno ad eccezione di Cognigni e Della Valle. Ora parto per Firenze".