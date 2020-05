Fiorentina, Commisso: "Nessun accordo per il taglio stipendi. Calciatori facciano la loro parte"

vedi letture

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso, quest'oggi intervenuto su Radio Bruno Toscana, parla così della possibilità di tagliare gli stipendi della squadra: "Ancora non abbiamo trovato nessun accordo. E non abbiamo pubblicato nulla. Non dico nulla oggi finché non abbiamo trovato un punto d'incontro. Sono ottimista, i giocatori devono fare la loro parte. Bisogna prendere il buono fatto fino ad ora. Non si possono perdere decine e decine di milioni e andare avanti. Questo non succede in nessuna azienda. I ricavi non sono quelli che dovrebbero essere. E' vero che ho investito in Italia col cuore, però si deve comunque controllare i conti e che l'azienda vada avanti in maniera sana". Qui le sue parole sull'eventuale ripresa di campionato e allenamenti.