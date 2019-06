Fiorentina, Commisso: "Non farò promesse oggi"

Tra pochi minuti Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, arriverà a Firenze, partito in aereo da Milano. Queste le parole del magnate italoamericano all'aeroporto di Linate ai microfoni di Sky Sport: "Affare fatto, ai tifosi viola prometto che sarò da loro. Oggi non faccio promesse. Sarò a Firenze, ne parleremo oggi, domani. Non faccio mai promesse su cui non mi posso esprimere”.

