Fiorentina, Commisso: "Non ho già confermato Vincenzo Montella"

© foto di Giacomo Morini

Rocco Commisso non si sbilancia sulla conferma di Vincenzo Montella. Nonostante le prime rassicurazioni e la decisione, il nuovo proprietario della Fiorentina, ai taccuini del quotidiano 'La Nazione', s'è così espresso sul tema: "Devo parlare con lui e lo vedrò negli Stati Uniti. Qualcuno ha scritto che l'ho riconfermato: fake news. Lo voglio vedere".

Incontro previsto per venerdì - Commisso e Montella dovrebbero sciogliere le riserve nella giornata di venerdì: in quella data, presidente e allenatore dovrebbero vedersi a New York per decidere se andare o meno avanti insieme.