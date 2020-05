Fiorentina, Commisso: "Non vengo in Italia per permettere che ci trattino peggio di altri"

I torti arbitrali continuano a far male, anche a diverse settimane di distanza. Rocco Commisso ne ha parlato ancora una volta, durante la sua intervista con ViolaNation.com: "Un momento negativo della mia esperienza è stato l'esonero di Montella, del quale non sono stato felice, ma serviva una svolta. Poi siamo stati colpiti dal virus in un momento in cui stavamo facendo bene, soprattutto a livello gestionale, con il mercato condotto sia per il presente sia per il futuro, con i lavori per il Centro Sportivo che procederanno e finiranno entro la fine del 2021, consegnandoci una casa meravigliosa. La sconfitta in casa della Juve? Siamo stati multati, ma è stata la reazione a tutto quel che avevamo subito in mesi di silenzio. Pezzella a Verona è stato colpito, il giocatore che lo ha colpito non è stato punito e poi ha segnato il gol decisivo; poi Chiesa e Ribery sono stati maltrattati lungo il corso della stagione. Il secondo rigore di Torino non ci stava, la Juventus non ha bisogno di aiuti, e quindi mi sono fatto sentire. Non vengo in Italia per permettere che ci trattino peggio di altri, né meglio. Voglio parità di trattamento. Un po' come quando ero capitano in campo, ho voluto difendere la mia squadra".