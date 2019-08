© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Repubblica.it pubblica un'anticipazione dell'intervista al presidente Rocco Commisso che sarà nel quotidiano domattina in edicola. Queste le sue parole: "Dei 20 presidenti che ci sono in Italia nessuno è come me. Mi piace il sistema che se vai bene vai avanti e se vai male, vai giù. So che mi criticheranno, specialmente gli juventini, ma per il calcio italiano non è buono che una squadra vinca sempre".