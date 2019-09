Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, durante la sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche del mercato fatto dalla dirigenza viola: "Pradè ha fatto un lavoro fenomenale, non dimentichiamoci che per fatturato non siamo ai livelli di Juventus o Inter. Vediamo cosa succede l'anno prossimo e se riusciremo a far salire i ricavi".