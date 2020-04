Fiorentina, Commisso prova a blindare Chiesa con un mega contratto

Appena sarà possibile, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il ds Daniele Pradè, chiederanno un incontro a Enrico Chiesa per parlare del futuro del figlio Federico e presentargli l'offerta di rinnovo elaborata direttamente da Commisso dagli Stati Uniti. Cinque anni di contratto a salire da 3,5 milioni fino ad arrivare a 4,5: un'offerta choc per le casse viola ma anche per lo stesso giocatore, che guadagnerebbe addirittura più di un campione come Ribery.

Le pretendenti - A quel punto la palla passerebbe nelle mani del giocatore e della sua famiglia, a cui verrà dato un po' di tempo per rispondere dopo attenta riflessione. Sulle sue tracce infatti ci sono Juventus e Inter in Italia e Manchester United e Chelsea in Premier League. Tutte squadre disposte a pagare caro il suo talento e a mettere sul piatto contratti altrettanto allettanti, forse anche di più.

Nessuna promessa - Chiesa intanto non si è promesso a nessun club, anche perché non ha ancora deciso quello che farà domani. Intanto il presidente italo-americano ha fissato anche il prezzo sotto il quale non tratterà con nessuno, ovvero 70 milioni di euro. Chi vorrà il gioiello di casa Fiorentina è avverito. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.