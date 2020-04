Fiorentina, Commisso: "Se Chiesa vuole andar via lo accontenterò, nessun veto per la Juve"

vedi letture

Rocco Commisso a 360 gradi. Il patron della Fiorentina ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dando aggiornamenti anche circa l'eventuale cessione o l'eventuale rinnovo di Federico Chiesa, la stella del suo club: "Non so se sarò io a parlare con lui o se lo faranno Joe e Pradè. Non vengo in Italia se devo restare in quarantena. Io voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza e non di arrivo. Questo vale per tutti, non solo per Chiesa. Molti giovani giocatori hanno già sposato questo progetto. Milenkovic, Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovilli e altri. Chiesa deve decidere e come ho detto se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola rescissoria di Lautaro? 111 milioni? Beh, potrei levare un milione su Chiesa. No, sto scherzando. Basta che la cifra sia giusta Juventus su di lui? Io penso al bene della Fiorentina. Se Chiesa vuole andare via la nostra priorità sarà quella di avere la giusta contropartita economica. Non ci sono veti per alcune società".