Fiorentina, Commisso: "Se faccio lo stadio, poi voglio averne il controllo"

Rocco Commisso, dal forum presso la Rinascente, ha parlato così dal palco dell'amore che il pubblico fiorentino gli tributa ad ogni uscita pubblica: "Sento il calore, ieri sera c'erano 1500 tifosi anche se le cose non andavano benissimo. Non so come ce l'hanno fatta, avevo una paura incredibile. Ce l'abbiamo fatta ieri sera e speriamo anche per domenica perché siamo da settimane a sinistra e questo mi fa tanto piacere. Un mese fa è venuto un giornalista alla mia azienda. Gli ho mostrato una grande fotografia di quando giocavo alla Columbia, 58 anni fa e non 20! Questa squadra aveva ragazzi da ogni parte del mondo, ed io ero il loro capitano. Non il miglior giocatore ma il capitano... C'erano neri, bianchi, cinesi, africani eccetera. Avendo vissuto discriminazioni, non avrei potuto accettare che ciò succeda per la mia squadra", sono le parole raccolte dall'inviato di FirenzeViola.it.

E il nuovo stadio?

"Qua son tutti monumenti... Stiamo sgomberando la zona di Bagno a Ripoli e lì ci sarà il centro sportivo. Abbiamo l'intenzione anche di fare il nuovo stadio più presto possibile. Mi devono far fare le cose fast, a prezzi ragionevoli, e a patto che abbia il controllo. Se faccio una cosa la voglio controllare".