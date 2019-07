Fonte: Sportitalia

Prima della gara di apertura della International Champions Cup contro il Chivas, ha parlato ai microfoni di Sportitalia il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue dichiarazioni: “'Ci ho messo un giorno per decidere di venire qui all'Icc. La Fiorentina non è famosa come le squadre di Milano o la Juventus, adesso dobbiamo far girare il brand e promuoverlo.

Spero che la squadra lavori duro, i messicani sono avanti a noi come condizione, noi abbiamo alcuni giocatori che sono appena tornati dalle nazionali, saremo in forma per il campionato".