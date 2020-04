Fiorentina, Commisso: "Sfogo con la Juve? Ero arrabbiato, ma il principio era giusto"

Nelle scorse settimane il presidente della Fiorentina Rocco Commisso finì al centro di numerose polemiche per il duro sfogo contro l’arbitraggio di Juventus-Fiorentina. Questo il suo pensiero a mente fredda a Telelombardia: “Lo sfogo di Torino? Ero arrabbiato quel giorno… quando giocavo nella Columbia University ero il capitano e difendevo tutti i miei compagni. Mi è venuto istintivo di difendere i miei giocatori: ho visto cose che non mi piacevano, forse i toni potevano essere differenti ma il principio è giusto. Non ho mai parlato male degli arbitri, ho solo detto quello che era giusto dire. Il secondo rigore per la Juventus non ci stava proprio. Se ho parlato con la Juventus dopo il mio sfogo? No, io con Nedved non parlo. Joe Barone ha parlato con Agnelli, io in Italia non parlo con nessuno perché non sono sempre in Italia".