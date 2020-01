© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche del mercato quest'oggi, in una conferenza più dedicata allo stadio: "Sento che non credete tanto nello stadio, ed è una cosa brutta. Si farà, qualcuno deve dirlo per la città. Io non sono venuto qua a stare al Franchi così per altri 10-15 anni. Sì, è vero, abbiamo parlato della squadra, e cerchiamo di lavorare sulle cose che diciamo. Pradè oggi sta girando l'Italia, e speriamo presto di poter fare annunci".