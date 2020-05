Fiorentina, Commisso: "Spero si riprenda. Non possiamo avere due stagioni rovinate"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a RTV38, soffermandosi sui alcuni dei principali temi di attualità: "Spero si riprenda. Nessuno sa quello che che succederà tra un mese. L'intenzione nostra è andare avanti e speriamo che il Governo ce lo permetta. Non possiamo avere due stagioni rovinate. Oggi la salute, ma domani dovremmo fronteggiare la crisi economica. Non solo in Italia, ma anche in America. L'economia deve andare avanti. Se non si rovina anche l'anno prossimo tutto il calcio sarà rovinato. Cerchiamo di compromettere la prossima stagione. Se dobbiamo compromettere una stagione, che sia questa. Se roviniamo la prossima stagione, si rovina un'intera industria".