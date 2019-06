Fiorentina, Commisso su Montella: "Non mi piace licenziare i dipendenti"

Rocco Commisso ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' col closing definito in questi giorni e chiuso ufficialmente questa mattina. D'ora in avanti, è lui il nuovo proprietario della Fiorentina e sul futuro di Montella s'è espresso così: "Davvero, non ho ancora preso decisioni in merito. Sarà un periodo di transizione in cui verrò aiutato da persone esperte. Montella ha due anni di contratto? A me non piace licenziare i miei dipendenti. Ho un curriculum lunghissimo di fedeltà ai miei impiegati e loro sono sempre stati leali con me. Detto questo, il calcio è ovviamente un mondo completamente diverso da quello degli affari. E qualche volta sei costretto a sacrificare qualcuno".