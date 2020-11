Fiorentina, Commisso vacilla: Prandelli ha dato il via libera per un contratto fino al 2021

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che è la delicata situazione legata alla panchina viola: come spiega il quotidiano, Iachini sa di essere a rischio e sa che una sconfitta a Parma taglierebbe quasi certamente anche l’ultimo sottile filo che lo lega a Rocco Commisso, l'’uomo che lo ha voluto in estate e che lo ha difeso sia dopo il rocambolesco pareggio con lo Spezia, sia dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Roma. Ma anche il patron sta vacillando. Non a caso ha accettato l’idea che i suoi collaboratori si guardassero intorno puntando gli occhi su una figura come Cesare Prandelli. Per il mondo Fiorentina un vero e proprio padre nobile. Prandelli avrebbe dato il via libera per un contratto fino al 30 giugno 2021. Insomma, in partenza da traghettatore sperando poi di cambiare prospettiva strada facendo.