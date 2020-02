Fiorentina, Commisso: "Voglio almeno la sinistra. Chiesa? Per ora c'è"

© foto di Giacomo Morini

Nel corso del lungo intervento in collegamento con 90° Minuto su Rai 2, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così commentato anche la situazione di Federico Chiesa, tra i giocatori viola più apprezzati sul mercato: "Fino ad oggi lo teniamo, domani si vedrà (ride, ndr)!".

Passando al mercato in entrata, e agli sforzi economici fatti in inverno, ha aggiunto: "L'anno è di transizione e accontentiamoci, ma se la classifica è bassa non sono contento io, è fallimentare. A gennaio abbiamo fatto una Fiorentina più forte, per stare a sinistra della classifica e magari più in alto. Abbiamo fatto un grande investimento, e non è l'unico: in totale sono più di 300 milioni, ed è il mio regalo per Firenze".