Rocco Commisso è arrivato a Firenze e in questi minuti si trova in un hotel nel pieno centro storico in attesa di incontrare il sindaco Dario Nardella. Il magnate italo-americano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TGR Rai Toscana: "Sono qui per spendere (ride, ndr)! Spero che sarò accettato come un Rocco qualunque. Come ho detto in aeroporto, non mi piace fare promesse che non posso mantenere. Spero di portare Firenze a risultati migliori degli ultimi due anni".