Fiorentina, Commisso vuol tenere Chiesa. Ma Juve e Inter insistono

© foto di Federico De Luca

Ripartire da Federico Chiesa. Questa la volontà precisa e dichiarata di Rocco Commisso all'inizio della sua avventura alla guida della Fiorentina. La riporta la Gazzetta dello Sport che spiega come il magnate italo-americano abbia tutta l'intenzione di trattenere il numero 25 per costruirgli attorno una squadra in grado di competere per l'Europa. Sarà lui, almeno nelle idee, l'unico giocatore per cui fare uno sforzo, mentre tutti gli altri della rosa saranno liberati se non convinti dal progetto e dalle rinnovate ambizioni gigliate.

Juve e Inter non demordono - Sono queste le due contendenti per il futuro di Chiesa. E sempre secondo la rosea nonostante la volontà di Commisso di trattenere Chiesa Juventus e Inter proveranno comunque a regalarsi il giocatore: i bianconeri sembrano in vantaggio forti di un accordo di massima col giocatore da 5 milioni all'anno a salire. Ma l'Inter non molla e anzi proverà il sorpasso nelle prossime ore mettendo sul piatto una centralità assoluta nel progetto tattico che la Juve non può garantire.