Fiorentina, complicato il rinnovo di Milenkovic: il serbo non vuole prolungare

Sulle pagine de La Repubblica si parla anche dei rinnovi di contratto in casa Fiorentina. Il caso più complicato è quello di Milenkovic, che non intende prolungare e che quindi la Fiorentina è pronta a lasciar partire (l'innesto di Quarta non è un caso). Il Milan lo ha cercato ma ha giudicato le richieste economiche del club toscano troppo alte. Pure Pezzella, in scadenza come il serbo nel 2022, era nelle grazie dei rossoneri i quali però lo avrebbero preso solo in prestito.