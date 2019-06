Fiorentina, comunicato dei Della Valle: mai percepiti compensi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la cessione della Fiorentina a Rocco Commisso i fratelli Della Valle hanno emesso un comunicato con tutti i numeri della loro gestione.

"Ora che l'accordo è stato raggiunto, ecco alcune informazioni sulla gestione di ACF Fiorentina dal 2002 al 2019. Cosa è stato fatto veramente in questi anni.

L'investimento finanziario della famiglia Della Valle nella Fiorentina dal 2002 a oggi corrisponde alla cifra di 285 milioni di euro.

MAI NESSUN COMPENSO O DIVIDENDO È STATO PERCEPITO DALLA PROPRIETÀ.

- Denaro investito per acquisto giocatori: 710 milioni di euro.

- Denaro incassato per vendita giocatori: 498 milioni di euro

- Saldo negativo: -211 milioni di euro.

TRA I GIOCATORI ACQUISTATI E PORTATI A FIRENZE POSSIAMO RICORDARE: Riganò, Chiellini, Mutu, Gomez, Jovetic, Toni, Gilardino, Frey, Cuadrado, Gonzalo Rodriguez, Alonso, Jorgensen, Borja Valero, Bernardeschi, Pazzini, Joaquin, Ljajic, Savic, Ujfalusi, Pizarro, Aquilani, Salah e tanti altri.

Per il mantenimento e messa in sicurezza e altre migliorie realizzate allo Stadio Franchi sono stati spesi 10 milioni, per il centro sportivo altri 7 milioni, per un totale di oltre 17 milioni (nonostante non fossero immobili di proprietà della Fiorentina).

Oggi IL GRUPPO ACF FIORENTINA nel suo organico conta 691 giocatori.

I risultati sportivi della prima squadra dal 2002 a oggi sono i seguenti:

- 4 qualificazioni (sul campo) in Champions League

- 4 qualificazioni in Europa League

- 2 semidinali di Europa League

- 3 semifinali di Coppa Italia

- 1 finale di Coppa Italia

- 5 volte arrivati al quarto posto

Il settore giovanile conta oltre 500 giovani che a oggi hanno ottenuto le seguenti vittorie:

- 2 Coppa Italia Primavera

- 1 Supercoppa Primavera

- 1 campionato Allievi Nazionali

- 1 campionato Giovanissimi Nazionali

La società ha costituito nella stagione 2015-16, per prima, la squadra femminile con relativo settore giovanile.

A oggi la Società ha ottenuto i seguenti risultati sportivi:

- 1 Scudetto

- 2 Coppa Italia

- 1 Supercoppa Italiana

- 2 partecipazioni alla Champions League".