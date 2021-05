Fiorentina, comunicato ufficiale: "Grazie a Iachini, Prandelli e giocatori. Stagione difficile"

Questo il comunicato emesso questa mattina dalla Fiorentina dopo la fine della stagione che ha visto i viola chiudere il campionato con 40 punti in classifica: "ACF Fiorentina desidera ringraziare Giuseppe Iachini, Cesare Prandelli e i loro rispettivi staff, tutti i calciatori della rosa, quelli che rimarranno e coloro che seguiranno altre strade e il personale della Società che, in questo campionato molto complicato per i colori viola, hanno dato il loro supporto per chiudere e superare questa difficile stagione.

I 40 punti ottenuti, rappresentano sicuramente un risultato lontano dalle aspettative che tutti avevamo pronosticato a inizio campionato, anche se per chiarezza e verità il tredicesimo posto non rappresenta come erroneamente riportato da alcuni media, il peggiore risultato nella storia della Fiorentina dal fallimento a oggi (dimenticandosi del 2004/05 -16°posto e del 2018/19 -16°posto come indicano la Lega Serie A e le classifiche ufficiali).

Ciò non elimina comunque il dispiacere di non essere stati in grado di dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano e che insieme desideriamo e speriamo si possano realizzare a partire dalla prossima stagione".