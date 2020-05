Fiorentina, con Chiesa sarà l'estate della verità: sposa Firenze o guarda altrove?

vedi letture

Poco meno di un anno fa lo strappo, con Rocco Commisso che appena arrivato l'aveva subito inchiodato a Firenze. Poi, nel corso della stagione e soprattutto dopo l'esonero di Montella, sembrava esserci stata la ricucitura e la strada spianata verso un ricco rinnovo, scenario in cui arriverebbe a guadagnare quanto Ribery, forse anche di più. Nel corso degli ultimi giorni, però, le voci sul conto di Federico Chiesa sono tornate a riecheggiare, con la Juventus sempre descritta in prima linea nel fronte degli assalitori. Tanto che lo stesso Commisso sta cominciando a valutare attentamente ogni mossa.

La Vecchia Signora però non è da sola. In coda, infatti, si intravedono anche i colori nerazzurri dell'Inter, con Antonio Conte che vedrebbe nell'esterno (d'attacco) della Viola e della Nazionale il suo esterno (di centrocampo) ideale. Corsa, spunto e capacità, specie se trattato con i guanti di cui è dotato l'allenatore pugliese, oltre alla giovane età lo rendono il profilo ideale per quel tipo di progetto tecnico. Senza contare l'elevata considerazione di cui gode il calciatore all'estero: le pretendenti, insomma, non mancherebbero.

L'estate che verrà, o insomma quando sarà la prossima finestra di mercato visto il caos che ormai aleggia su qualsiasi data, sarà quella della verità nel rapporto tra Chiesa e la Fiorentina. Cosa farà il classe '97? Accetterà la ricca offerta contrattuale di Commisso legandosi per un po' ancora a Firenze, oppure attrarrà una ricca offerta, come ribadito dal presidente viola, e si presenterà dal suo numero uno chiedendo di essere ceduto? Una cosa è certa: difficilmente, tra tutte le opzioni di ridimensionamento che potranno esserci, difficilmente la sua valutazione di mercato potrà crollare verticalmente, vista la solidità economica di Mediacom, sulla quale si sorreggono le fortune di Commisso e quindi, in questo momento storico, anche della Fiorentina.