Fiorentina, con il Parma senza Pezzella. È emergenza in difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Giudice Sportivo ha confermato una notizia che Vincenzo Montella avrebbe preferito non sentire. La Fiorentina, nel prossimo turno di campionato contro il Parma (si gioca domenica, alle ore 18) dovrà fare a meno del proprio capitano Pezzella, arrivato a quota cinque ammonizioni in stagione. Se sommata alle assenze degli infortunati Caceres e Lirola - anche se per quest'ultimo Montella conserva ancora qualche barlume di speranza - viene fuori il quadro di un'emergenza difensiva. Dei cinque difensori presenti nell'undici schierato sette volte di fila, ce ne saranno solamente due. Milenkovic e Dalbert, le sicurezze inamovibili. Possibile, anzi probabile, che Montella decida di passare alla difesa a quattro, visti anche i buoni frutti dati dall'ultima mezz'ora giocata con il 4-3-3 a Reggio Emilia, e la scarsità di uomini. Rientra dalla squalifica Ranieri, certo, ma si tratta comunque di un classe '99, alla prima esperienza in Serie A: ecco perché sembrano in rialzo le quotazioni di Ceccherini per affiancare Milenkovic al centro della linea a quattro, con Venuti e Dalbert forti indiziati a partire sulle fasce. Senza dimenticarsi del recupero ultimato di Rasmussen, ormai pronto per scendere in campo. Insomma, volendo Montella di soluzioni da sperimentare ne ha, anche se nessuna di queste era probabilmente nella sua testa già all'inizio del cammino. Sarà fondamentale, per lui e per la Fiorentina, che si affidi alla carta giusta.