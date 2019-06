© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la conferma di Montella in casa Fiorentina, è tornato subito di moda il nome di Andrea Bertolacci, centrocampista in scadenza col Milan e libero di accasarsi a parametro zero. Il centrocampo della Fiorentina dovrà essere rifondato e uno dei nomi che il nuovo ds Pradè prenderà in considerazione è proprio quello del calciatore 28enne. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.