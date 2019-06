Fonte: firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Mandragora è uno degli ultimi nomi relativi al mercato in entrata della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l'interesse di Daniele Pradè nei confronti del giocatore è forte, anche per lo stretto rapporto con il calciatore che ha portato personalmente a Udine lo scorso anno.

I contatti con l'entourage del giocatore sono stati costanti da quando il ds è tornato a Firenze, anche se la trattativa potrà partire solo al termine dell'Europeo U21 dove il ragazzo è protagonista come regista della squadra di Di Biagio. I bianconeri lo hanno pagato 20 milioni (divisi in quattro esercizi) con la Juve che potrebbe riacquistarlo per 26 milioni di euro. Al momento questa ipotesi sembra abbastanza lontana e dunque i friulani potrebbero direttamente trattare il suo eventuale addio. Il costo del cartellino è di circa 18 milioni di euro.