Fiorentina, contatti con gli agenti di Ribery: costi alti, serve un sacrificio

© foto di Imago/Image Sport

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i viola hanno avuto un contatto con il manager di Franck Ribery che per il suo assistito vuole due anni di contratto a 8 milioni a stagione, più bonus legati a risultati e gol. Cifre da paura - si legge - per un Fiorentina che per via del suo fatturato di circa 100 milioni non può permettersi certe follie. Ma un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi se Ribery accettasse due milioni in meno. Alla Fiorentina non resta che sperare che nessun club sia disposto a spendere tanto per il francese.