Fiorentina, contatti con l'Hellas per il Cholito Simeone

© foto di Giacomo Morini

Si torna a parlare di Hellas Verona per Giovanni Simeone. Con l'arrivo di Boateng, la conferma del 2000 Vlahovic e la ricerca sul mercato da parte della Fiorentina di un'altra punta di esperienza per completare l'organico di Vincenzo Montella, il Cholito potrebbe presto lasciare Firenze.

Arrivano in merito alcuni aggiornamenti da HellasNews che parla di contatti costanti fra gigliati e scaligeri per l'argentino, che ha in Ivan Juric lo sponsor primario visto che i due hanno già lavorato insieme durante la comune esperienza al Genoa.