© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfred Duncan si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il direttore generale viola, Joe Barone, è in costante contatto con il Sassuolo per provare a strappare il centrocampista ai neroverdi e anche se il prezzo del suo cartellino è molto alto la speranza dei gigliati è quello di concludere l'operazione nel minor tempo possibile, in modo da consegnare a Iachini un altro rinforzo.