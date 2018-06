Fiorentina, contatti tra Corvino e l'agente di Defrel

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle piste più verosimilmente percorribili dai viola, è quella che porta a Gregoire Defrel. Il giocatore ha già rifiutato l'Atalanta, i contatti tra Corvino e il suo procuratore ci sono stati. L'intenzione del francese è di analizzare tutte le ipotesi, oltretutto la Roma vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto al fine di rivalutarlo dopo avervi investito quasi 25 milioni. Per la Fiorentina sarebbe una soluzione particolarmente gradita. Dunque una candidatura, quella di Defrel, da seguire attentamente (come anticipato da TMW nella giornata di ieri - CLICCA QUI! )