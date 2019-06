Fiorentina, contatto telefonico fra Joe Barone e Umberto Gandini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questi giorni, spiega il Corriere della Sera, il braccio destro del prossimo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, Joe Barone, resterà in Italia per cercare di organizzare la nuova società nel più breve tempo possibile con l'aiuto di Giancarlo Antognoni. I nomi non sono ancora stati decisi, ma quel che è certo è che nelle scorse ore c'è stato un contatto telefonico fra lo stesso Barone e Umberto Gandini, nome che era emerso già nei giorni scorsi in accostamento al nuovo corso gigliato.