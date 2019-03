Fiorentina, conti in autosufficienza. E nessun investimento dal 2015

© foto di Giacomo Morini

Interessante dato rilevato dallo studio de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sui conti della Fiorentina. Grazie alle maxi cessioni, da Bernardeschi a Kalinic passando per Vecino, la società viola ha avuto profitti da 37,1 milioni, trend proseguito con l'addio di Babacar. Dal 2015 la società non interviene in conto capitale, al netto di un prestito di 15 milioni con scadenza a maggio.