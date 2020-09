Fiorentina, continua il casting per la punta: l'ultima idea porta a Morelos

vedi letture

Fiorentina, avanti tutta per Alfredo Morelos. Secondo quanto riportato da kenyannews.co.ke, l'attaccante dei Rangers non rientra più nei piani dell'allenatore Steven Gerrard ed ecco che il club viola ci starebbe seriamente pensando per l'attacco. Gli scozzesi chiedono però 20 milioni di euro per il colombiano quindi il club di Commisso dovrà necessariamente fare cassa e cedere qualche giocatore del reparto offensivo per iniziare a provarci seriamente.