Fiorentina, continua il pressing per Piatek: con l'Hertha si tratta ad oltranza

Per Bonaventura in dirittura d'arrivo, per Piatek in pressing. Così Tuttosport definisce il momento del mercato della Fiorentina: per l'ex Milan l'accordo è su un biennale, per l'attaccante dell'Hertha Berlino si continua a trattare ad oltranza. Non è l'unico nome sul taccuino di Pradè ma il principale: la cifra per la chiusura sarebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro con la formula del prestito che diventerebbe obbligatorio in base al numero di presenze. Iachini e Commisso hanno visto in lui l'attaccante ideale per la rosa della Fiorentina.