Fiorentina, continua la striscia record. Peggio 29 anni fa, ma almeno c'era la UEFA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il paradosso del calcio italiano è l'essere passata nel 2004 da un torneo a 18 squadre con 4 retrocessioni a un campionato a 20 partecipanti, ma con sole 3 discese nella categoria inferiore. Di conseguenza negli anni si sono create delle vere e proprie "terre di nessuno" con squadre senza obiettivi già da prima che inizi la primavera.

Il caso della Fiorentina 2018-19 è perfetto: troppo distanti le squadre che si contendono un posto in Europa e allo stesso tempo pochissimi rischi di essere invischiati nella lotta per non retrocedere. E quando succede il calendario inizia a sembrare troppo lungo, terribile, noioso.

L'avvicendamento in panchina, da Pioli a Montella, avrebbe dovuto almeno dare la scossa a un ambiente rassegnato. Nulla di fatto: un pari casalingo col Bologna, poi tre sconfitte. L'ultima, anche se sfortunata, nel derby con l'Empoli.

11 partite consecutive senza vittorie: nemmeno nelle stagioni 2000-01 e 1992-93 quando i viola scesero in Serie B. Per arrivare a una striscia simile bisogna andare al 1989-90, quando il digiuno fu di 12 gare. Con una differenza sostanziale: la Fiorentina di allora, almeno, si fece perdonare con una grandissima cavalcata in Coppa UEFA dove arrivò fino in finale. Quella di oggi ha smesso di sognare da tempo.