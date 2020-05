Fiorentina, controlli a sorpresa al Centro Sportivo ed esami: è rimasto un solo positivo

Fine settimana nel segno dei lavori individuali, e dei controlli (a sorpresa) al Centro Sportivo per la Fiorentina che continua a tenere sotto stretta osservazione i propri tesserati. In tal senso nelle scorse ore i giocatori, ma anche i dirigenti, si sono sottoposti ad una serie di tamponi, e tutti coloro che si sono sottoposti alla rilevazione sono risultati negativi. Nel (triste) conteggio della malattia c'è stato un calo importante, e dai tre casi di positività al Covid-19 di tre giorni fa si è passati all'unico attualmente rimasto. Buone notizie, insomma, visto che peraltro si tratta di un caso asintomatico e in buone condizioni di salute. Tra le altre cose, nel pomeriggio di sabato la Fiorentina ha ricevuto una visita a sorpresa degli ispettori federali, per una verifica sul rispetto delle condizioni sanitarie poste in essere dal protocollo. Stesso destino toccato a Lazio e Napoli, insomma, e medesimo esito, pur senza troppi squilli di trombe né lamentele pubbliche: tutto regolare, con addirittura tanto di complimenti incassati.