Fiorentina, Corvino a Milano: stretta per Politano del Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pantaleo Corvino da oggi sarà a Milano con due obiettivi primari: cessioni e acquisto di un esterno offensivo. Dopo il mancato riscatto di Tello e vista la possibile partenza di Bernardeschi - scrive il Corriere Fiorentino -, il dg della Fiorentina avrebbe effettuato più di un sondaggio per Matteo Politano del Sassuolo (come anticipato da TuttoMercatoWeb.com). Col giocatore c'è già l'accordo, ma adesso andranno convinti i neroverdi ad accettare 7-8 milioni di euro per il suo cartellino.