Fiorentina, Corvino accelera per Jese e Simeone. Idea Pedersen

© foto di Federico Gaetano

Ampia analisi del mercato viola sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport. Dopo gli arrivi di Eysseric e Benassi, Pantaleo Corvino sta per chiudere altre due importanti operazioni per l'attacco: in arrivo, infatti, ci sono Simeone del Genoa e Jesé dal Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda la situazione legata a Kalinic, il Milan è sempre in vantaggio e può offrire Paletta come contropartita, ma si è inserito l'Everton. Si raffredda la pista che porta a Politano (richiesta del Sassuolo troppo alta), mentre per l'esterno sinistro difensivo, oltre a Strinic, si pensa a Pedersen dell'Union Berlino.