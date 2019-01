© foto di Giacomo Morini

Come si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino Pantaleo Corvino lavora anche alle uscite. Oltre al giovane Diakhate, passato ufficialmente al Parma, ci sono anche Sottil (diretto al Pescara) ed Eysseric, con il francese pronto a tornare in patria. Cyril Thereau continua a rifiutare ogni destinazione: il dg viola attende segnali dal francese per una possibile partenza.