Fiorentina, Corvino: "Badelj? Piove sul bagnato"

© foto di Federico De Luca 2018

Il direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it, commentando in particolare l'infortunio di Badelj. "Piove sul bagnato. Nelle ultime sei gare abbiamo perso una volta con la Juve e solo tre nelle ultime sedici. La squadra è in salute e sta dimostrando di poter essere all'altezza della situazione. Speriamo di poter continuare anche col Crotone per un finale di stagione importante".