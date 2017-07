Fiorentina, Corvino: "Bernardeschi incedibile, Borja parte del progetto"

© foto di Federico De Luca

Piccolo assaggio dell'intervista de La Domenica Sportiva al d.g. viola Pantaleo Corvino che andrà in onda stasera. "Bernardeschi è un prodotto del nostro vivaio, quindi per noi è incedibile. Kalinic e Borja Valero sono legati alla Fiorentina e noi siamo molto legati a loro. Fanno parte del nostro progetto, se vogliono andare via devono essere loro a dirlo", ha affermato il dirigente della Fiorentina riguardo ai tre casi dell'estate.