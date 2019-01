© foto di Federico Gaetano

Ultime sul mercato in uscita della Fiorentina direttamente da La Nazione. In questo senso, nelle ultime ore Pantaleo Corvino ha bloccato il difensore Ceccherini richiesto dal Bologna (clicca in basso per i dettagli), mentre in uscita ci sono da tempo Eysseric, Thereau e probabilmente Sottil, che piace alla Cremonese.