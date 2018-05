Fiorentina, Corvino: "Chiesa? Resisteremo a ogni tipo di tentazione"

© foto di Giacomo Morini

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della corsa europea e del futuro della squadra gigliata: "Quest'estate non pensavo all'Europa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro perché la Fiorentina aveva bisogno di cambiare e, anche se non è stato facile, penso che i giocatori che sono arrivati abbiano sostituito benissimo quelli che sono partiti. A partire dalla difesa con Hugo, Milenkovic e Pezzella, fino al centrocampo. È vero che abbiamo perso due giocatori importanti come Borja Valero e Vecino, ma i tredici gol di Benassi e Veretout parlano chiaro. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di importante. In attacco Simeone ha fatto una grande stagione e non ha fatto rimpiangere nessuno. Chiesa? È un titolare e, vista la nostra situazione, possiamo resistere a qualsiasi tipo di tentazione che possa presentarsi nei suoi confronti. Pioli? Stefano ha ancora due anni di contratto con opzione per il terzo. Dopo questa stagione siamo ancora più convinti di continuare insieme e di aver fatto un'ottima scelta. Champions? Per adesso ce la lottiamo con cinque-sei squadre. Ora sta toccando alla Lazio quando in passato c'eravamo noi al loro posto. Squadre B? È giusto rivoluzionare il calcio. Bisognerebbe fare anche un passo avanti sul problema della differenza tra giocatori comunitari ed extracomunitari. E' una forma di razzismo, dovrebbe essere cancellata questa distinzione".