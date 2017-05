Fiorentina, Corvino: "Credo alle parole di Bernardeschi, vogliamo trattenerlo"

Fonte: Radio Bruno Toscana

© foto di Giacomo Morini

Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato del momento della squadra, reduce dal brutto ko di Palermo, chiosando inoltre sulle prospettive del tecnico Paulo Sousa e del gioiello Federico Bernardeschi: "La gara di Palermo esattamente come gli ultimi 45' contro il Borussia resteranno tra i più brutti della mia storia calcistica. Sono state per me due gare terribili, i sacrifici dei ragazzi sono stati vanificati sia in Europa che con il Palermo. Società assente? I tifosi e la società devono essere un corpo unico: non è possibile essere giudicati assenti quando mancano alcuni risultati. Noi siamo sempre presenti".

Il dirigente viola prosegue: "Come abbiamo fatto qualche errore noi, può aver fatto qualche errore anche lui (Sousa, ndr), esattamente come la squadra. Il mister in quasi due anni ha fatto più di 100 punti, poi a fine stagione faremo le nostre valutazioni. Per quanto riguarda Federico, quando una persona pubblicamente dice certe cose, io credo alle sue parole. Il ragazzo ci ha sempre detto di voler un percorso di continuità con noi, da parte nostra è stata fatta una proposta molto importante. Lui, come Chiesa e Babacar, è figlio della nostra rosa: lo vogliamo trattenere".